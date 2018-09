Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Lesse ein

Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 31. August und Sonntag, 2. September in der Zeit von 10 bis 19 Uhr, gewaltsamen Zugang über eine Tür an der Hinterseite des Hauses, wie die Polizei mitteilt. In dem Haus wurden zahlreiche Räume betreten und Behältnisse durchwühlt, so die Beamten. Über die Schadenshöhe können die Beamten derzeit keine Angaben machen.