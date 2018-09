Inline-Skater entreißen Frau Handtasche in Thiede

Die beiden Täter haben sich der Frau in der Straße Im Laah am Dienstag, 31. August, um 16.45 Uhr auf Inline-Skatern genähert und entrissen ihr die Handtasche, wie die Polizei mitteilte. Dabei erbeuteten die Diebe auch Bargeld. Die Polizei in Thiede sucht zwei Täter, die wie folgt beschrieben werden: Etwa 30 Jahre alt, südländisches Aussehen, bekleidet mit Jogginghose, schwarzem Baseball-Cap und schwarzem T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Thiede in Verbindung zu setzen.

