Versuchter Einbruch in Gartenlaube in Lebenstedt

In der Ludwig-Erhard-Straße haben Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 31. August und Samstag, 1. September von 21 Uhr bis 14 Uhr versucht ein Fenster einer Gartenlaube aufzuhebeln, wie die Polizei mitteilt. Den Unbekannten gelang es jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Der Schaden wird von der Polizei auf 200 Euro geschätzt.