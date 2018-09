Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter in Salzgitter

Die Polizei Salzgitter hat einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst, der in der Nacht zu Dienstag insgesamt neun Container in Salzgitter-Bad angezündet haben soll. In der Erikastraße, der Braunschweiger Straße und der Friedrich-Ebert-Straße hatten die Altpapapiercontainer in Flammen gestanden. Die Feuer konnten jeweils durch die alarmierte Wehr gelöscht werden, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro.

Der vermeintliche Täter war aufgrund von Zeugenaussagen festgenommen worden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen gegen ihn wegen vorsätzlicher Brandlegung begonnen.