300 Grundschüler machen beim Sport-Oszkar mit

Dass Sport jedem Spaß machen kann, bewiesen am Dienstag 300 Schüler von 13 Grundschulen aus Salzgitter und zwei Grundschulen aus dem Landkreis Peine. Sie machten bei der neunten Auflage des Sport-Oszkars im Stadion am Salzgittersee mit. Nach drei Stunden Spiel und Bewegung an der frischen Luft durften sich alle Kinder als Gewinner fühlen: Es gab keine Wertungen, der stählerne Wanderpokal, der Sport-Oszkar, wurde verlost. Die...