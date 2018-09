Drummer Meeting feiert seinen 30. Geburtstag

Lebenstedt. Wenn Drummergrößen aus aller Welt wieder nach Salzgitter pilgern, heißt es „International Drummer Meeting“ im Alten Dorf. Und das zum 30. Mal. Gestern war der offizielle Startschuss für die Anmeldungen. Initiator Ralli Lewitzki von der Stadt Salzgitter, offiziell seit letzte Woche im Ruhestand, brennt noch heute für „sein Baby“.

Vom Freitag, 5. Oktober, bis Sonntag, 7. Oktober, werden die Schlagzeuge in der Alten Feuerwache glühen. Neu in diesem Jahr sei, dass die Qualität der Dozenten nicht nur „in die Spitze, sondern auch in die Breite“ gehe. Die zehn Dozenten kommen aus Amerika, Großbritannien, Ungarn sowie Deutschland und unterrichten in Technik, Sound, Timing sowie Groove. Teils werden die Musikgrößen extra eingeflogen. Der Drummer von Jamiroquai, Derrick McKenzie, lehrt in den Master-Klassen in Lebenstedt genauso wie Heavy Metal-Größe Adam Marko oder Big Band-Musiker Lui Ludwig. Ebenfalls mit dabei sind Pitti Hecht, Dirk Brand, Werner Schmitt, Bo Borgmann und Dirk Erchinger.

Dass diese Veranstaltungen mittlerweile so eine internationale Bekanntheit genießt, habe man dem engagierten Initiator zu verdanken, lobt Oberbürgermeister Frank Klingebiel: „Er ist der Motor des Drummer Meetings. Ralli hat es mit einer enormen Qualität geschafft, dass internationale Musikgrößen immer wieder gerne nach Salzgitter kommen.“ Und nicht nur die. Mittlerweile waren es tausende Teilnehmer in den vergangenen Jahren, die sich in Sachen Schlagzeug in Salzgitter weiterbildeten. Im Alter von 8 bis 80 Jahren seien Musiker vertreten. Die Frauenquote liege eher bei 10 Prozent. 50 Plätze sind ab sofort zu vergeben. „Knapp 15 Teilnehmer, darunter Interessenten aus München und Neu-Ulm, haben sich bereits über das Internet die begehrten Karten für die Ganztagsworkshops reservieren lassen“, freut sich Lewitzki, der mindestens das 31. Meeting 2019 noch organisieren möchte. Neu in diesem Jahr sind nicht nur, dass jetzt auch Anfänger an den Kursen teilnehmen können, sondern die drei Konzerte in der Kulturscheune. Am Freitag, 5. Oktober, treten die Salzgitter AllStars mit den Drummergrößen unter dem Motto „Drum Hereos Never Die“ auf. Am Samstag, 6. Oktober, lassen es die Vollblutmusiker beim Dozentenkonzert so richtig krachen. Beide Konzerte beginnen jeweils 20 Uhr und kosten zehn Euro Eintritt. Den großen Abschluss zelebrieren Teilnehmer und Dozenten bei ihrem Konzert am Sonntag, 7. Oktober, ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmeldeschluss ist der 28. September. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es auf den ausliegenden Anmeldekarten und unter www.drummermeeting.de.