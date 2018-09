„Tourismus in Salzgitter entwickelt sich positiv“

Foto: Bernward Comes / Salzgitter Zeitung

Am Salzgittersee gibt es in Lebenstedt einen Stellplatz für Camper, seit diesem Sommer gibt es eine Parkgebühr in Höhe von 5 Euro. Klaus-Dieter Lüken und Mike Wendelken machen hier Zwischenstation auf dem Weg aus dem Süden nach Osterholz.