32-Jähriger fährt betrunken gegen Warnbake

Ein 32-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend mit seinem Auto in der Stobenstraße in Lesse gegen eine Warnbake an einer Baustelle gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei dem 32-Jährigen fest, heißt es in einer Polizeimeldung. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde einbehalten. Am Auto und an der Bake entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

