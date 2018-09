Neue Betriebe im ehemaligen Autohaus Ohlendorf

Erleichterung in Wirtschaftskreisen und auch bei der Bevölkerung in Salzgitter-Bad: Die Gebäude und das große Betriebsgelände des im Dezember 2017 ganz plötzlich geschlossenen Autohauses Ohlendorf an der Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad sollen bereits im Oktober fast vollständig wieder genutzt...