Täter greift Fußgängerin in Salzgitter-Bad an

Ein Unbekannter hat am Sonntagbande eine 23-jährige Frau ohne erkennbaren Grund am Arm festgehalten, so dass das diese Schmerzen erlitt. Die Frau konnte sich befreien, woraufhin der Täter flüchtete, so die Polizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter-Bad unter ...