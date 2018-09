Acht-jähriger Junge bei Unfall in Üfingen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 9. September, um 14.05 Uhr in der Hauptstraße haben sich drei Menschen leicht verletzt. Darunter ein ein 8-jähriger Junge. Ein 38-jähriger Fahrer fuhr die Hauptstraße in Üfingen aus Fahrtrichtung Sauingen. In der Ortschaft Üfingen sei zum gleichen Zeitpunkt ein...