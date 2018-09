Auch auf die Zugspitze wird es noch gehen

Das Kranich-Gymnasium sieht es als seinen Bildungsauftrag an, Zeichen gegen Fremdenhass und Rassismus zu setzen. In dem Seminarfach „Verantwortung in der modernen Gesellschaft“ wurde das Projekt „Coexist“ ins Leben gerufen. Was es damit auf sich hat, erläutert Lehrerin Claudia Altmann im Gespräch...