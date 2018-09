Duo beim Bauernmarkt

Das Duo Fernbeziehung steht am Samstag, 22. September, auf dem Bauernmarkt in Lebenstedt in der Innenstadt auf der Bühne. Es ist dann ab 15 Uhr zu hören und zu sehen. Seit 4 Jahren ist das Songwriter– Produzentengespann Ellen Grey und Michael Brinker nun gemeinsam aktiv, heißt es in einer...