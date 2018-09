Lebenstedt: Täterin schlägt Frau mit Fahrradschloss ins Gesicht

Lebenstedt. Warum die beiden Frauen in der Salderschen Straße in Streit geraten sind, ist noch unklar. Gegen eine wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwischen zwei Frauen ist es am Sonntagnachmittag in der Salderschen Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kann zur Streitursache zwischen der 32-jährigen und der 39-jährigen Frau derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Im Verlaufe des Streites soll die 32-Jährige ihrer Kontrahentin mit einem Fahrradschloss ins Gesicht geschlagen haben. Die Verletzte wurde vorsorglich mit Schmerzen im Gesicht in ein Krankenhaus gefahren. Gegen die 32-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.