Täter scheitern bei Einbruchsversuch in Lebenstedt

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 16 Uhr versucht in ein Haus in der Leibnizstraße einzubrechen. Die Täter beschädigten laut Angaben der Polizei bei dem Versuch eine Zugangstür. Ein Zugang zum Haus gelang jedoch nicht. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.