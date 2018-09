Wohnbau übernimmt Ratskeller

Die Mitarbeiter des Ratskellers in Salzgitter-Bad werden ab Oktober unter einer neuen Betreibergesellschaft arbeiten. Das teilt die Stadt und die Wohnbau Salzgitter am Montag mit.

Aufsichtsvorsitzender Rolf Stratmann erklärte, dass ab 1. Oktober die Wohnbau Salzgitter über eine bis dahin noch zu gründete Tochtergesellschaft der Wohnbau Betreuungs & Verwaltungsgesellschaft mbH Salzgitter (WBV), die die Eigentümerin des Ratskellers ist, auch die Funktion als Betreiber des Hotel- und Gastronomiebetriebes Ratskeller in Salzgitter-Bad übernehme.

Oberbürgermeister Frank Klingebiel erläutert: „Die Beschäftigten werden im Wege des Betriebsüberganges von der RHO Köln auf eine neue Gesellschaft der WBV zum 1. Oktober mit allen Rechten und Pflichten übergeben. Dies wurde am Montag in einer Personalversammlung bekanntgegeben. Ich freue mich, dass auch in Zukunft das aktuelle Serviceteam um und mit Robert Kuttner, nunmehr als verantwortlicher Betriebsleiter des Ratskellers, die Erfolgsgeschichte des Traditionshauses in der bewährten Form fortführen wird.“

Klingebiel, Kieckbusch und Stratmann stellten klar, dass der gesellschaftliche Mittelpunkt von Salzgitter-Bad ihnen besonders am Herzen liege. Die Geschäftsführer von Wohnbau, Jens Bischoff und Christian Heinrich, hätten den Betriebsübergang sehr gut vorbereitet. Dem bisherigen Pächter, der RHO aus Köln, dankten sie für die zehnjährige Zusammenarbeit.