El Andaluz sind im Local Heroes-Halbfinale

Die Band „El Andaluz“ aus Salzgitter hat es ins Halbfinale des Bandwettbewerbs „Local Heroes“ geschafft. In den letzten Monaten fanden die regionalen Veranstaltungen für die niedersächsischen Landkreise statt, in denen die Teilnehmer für die Semifinals ermittelt wurden.

Am 8., 15., 21. und 22. September werden das Publikum und die Jury ihre Favoriten wählen und entscheiden, wer ins niedersächsische Finale einzieht, heißt es in der Ankündigung. El Andaluz kämpft am Freitag, 21. September, um den Einzug ins Finale. Die Semifinale finden jeweils ab 19 Uhr im Musik-Zentrum Hannover statt. Der Eintritt kostet 10 Euro (ermäßigt 8 Euro).

Bei dem nichtkommerziellen Wettbewerb gibt es schon bei den Semifinalen außer Erfahrungen und Kontakten etwas Besonderes zu gewinnen: Die jungen Musikerinnen und Musiker erhalten einen Mehrspur-Audio-Mitschnitt ihres Auftritts und ein Feedback-Gespräch mit einem Profimusiker, zu denen dieses Mal Anca Graterol, Britta Görtz und Phil Barnes gehören.

Von den Teilnehmenden an den Semifinalen werden acht ins niedersächsische Landesfinale einziehen, das am 20. Oktober im Musik-Zentrum Hannover stattfinden wird. „Local Heroes“ Niedersachsen wird gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Deutsche Rockmusik Stiftung und PPC Music.