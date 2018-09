Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Üfinger Straße einen geparkten PKW beschädigt.

Der 31-jähriger Besitzer des beschädigten VW Passat parkte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand, wie die Polizei mitteilt. Zur Unfallzeit hörte ein Zeuge einen lauten Knall und erkannte, dass ein vermutlich grauer Clio den VW an der linken Fahrzeugseite im Vorbeifahren beschädigt hatte. Nach Zeugenaussagen sei ein circa 55 bis 65 Jahre alter Mann ausgestiegen und habe sich die verursachte Beschädigung angesehen. Unmittelbar danach sei er in seinen Clio gestiegen und habe sich schließlich von der Unfallstelle entfernt. Ein Schaden könnte an der rechten Fahrzeugseite des verursachenden Autos vorhanden sein. Das Tatfahrzeug fuhr mit dem Kennzeichen des Landkreises Celle. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Thiede zu melden.