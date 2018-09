Polizei sucht den Besitzer dieses Rades

Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden des 19. August eine Frau im Bereich des Stadtparkes von Salzgitter in Höhe des Bahnhofes verbal belästigt. Ermittlungen der Polizei führten nun zur Feststellung der Personalien von vier möglichen Verursachern. Die Polizei bestätigt, dass nach dem Vorfall ein Fahrrad von den Verursachern zurückgelassen wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte das Fahrrad bei einem Diebstahl entwendet worden sein. Bis heute konnte das Rad keinem Besitzer zugeordnet werden. Die Polizei in Salzgitter sucht nun den Eigentümer des Rades. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Salzgitter Lebenstedt.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder