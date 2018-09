25-Jähriger randaliert in Imbiss in Bad und droht mit Messer

Ein 25-jähriger Mann hat am Mittwochabend in einem Imbiss an der Vorsalzer Straße einen 43-jährigen Mann mit einem Messers bedroht.

Derzeit kann nicht gesagt werden, ob es einen Grund für diese Bedrohung gab, teilt die Polizei mit. Nachdem der Täter zusätzlich in dem Imbiss randalierte, war er geflüchtet.

Während der Aufnahme durch die Polizei erschien ein 58-jähriger Mann bei der Polizei und gab an, dass er von demselben Täter mit einem Messer angegriffen wurde. Hierbei hat er eine blutende Wunde am Kopf davongetragen.

Dieser weitere Angriff soll sich gegen 20.45 Uhr im Bereich der Straße An der Erzbahn ereignet haben. Der Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Auf Grund von Zeugenaussagen und eingeleiteter Ermittlungen durch die Polizei konnte der Täter an seiner Wohnung durch die Beamten festgenommen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen einer Bedrohung und einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.