Salzgitter-Bad. Der 40-Jährige will den 31-Jährigen Flüchtigen stellen. Der verletzt den 40-Jährigen am Kinn und zerreißt ihm die Kleidung und eine Kette.

Randalierer greift Mann in Salzgitter-Bad an

Ein 40-jähriger Mann hat sich Mittwochnacht Am Hamberg einem flüchtenden 31-jährigen Mann nach einer Sachbeschädigung in den Weg gestellt, um diesen an der Flucht zu hindern. Hierbei verletzte der Täter den 40-Jährigen mit dem Ellbogen am Kinn, teilt die Polizei mit. Zudem zerriss er die Bekleidung und eine Kette. Gegen den Täter wird nun polizeilich ermittelt.