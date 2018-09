Ost- und Westsiedlung – Förderungen in letzter Phase

Das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ in der Ost- und Westsiedlung läuft spätestens im Jahr 2021 aus. Hauseigentümer können noch Fördergelder für Sanierungsmaßnahmen beantragen. Die Baumaßnahme muss dann spätestens zum Ablauf des Städtebauförderprogrammes abgeschlossen sein, teilt die Stadt mit.

Seit 2004 wird die Ost- und Westsiedlung durch das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ gefördert. Im Mittelpunkt steht die bauliche Erneuerung im Sanierungsgebiet, indem bauliche Missstände beseitigt, Häuser modernisiert und instandgesetzt werden. Beispiele dafür sind die Gemeinbedarfseinrichtungen Quartierspark an der Grundschule Am Ziesberg oder das Haus der Begegnung und Bewegung am Martin-Luther Platz. Ebenso dazu gehören auch der NOW-Treff und das Quartiersmanagement. Weitere sichtbare bauliche Erfolge sind der Roxy-Helco-Spielplatz und der Martin-Luther-Platz. Darüber hinaus wurden in den vergangenen 14 Jahren Straßen, Plätze und Wege neu hergerichtet und funktionslose Gebäude abgerissen. Ein weiterer positiver Effekt: Höhere beziehungsweise stabile Verkaufs- und Vermietungspreise konnten erzielt werden.

Alle Eigentümer haben noch Gelegenheit, Zuschüsse zu beantragen und mit den Sanierungsmaßnahmen zu beginnen. Wer beispielsweise das Dach oder die Fassade seines Hauses instand setzen lassen, Außenanlagen oder Nebengebäude verbessern möchte, kann sich bei Indra Bogdan, Referat Stadtumbau und Soziale Stadt der Stadt Salzgitter,

3 41) 8 39 34 74, oder per Mail unter stadtumbau@stadt.salzgitter.de informieren.



Fördervoraussetzungen: das Grundstück muss innerhalb des Sanierungsgebietes liegen, das Grundstück/Gebäude weist städtebauliche Missstände/Mängel auf; mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen und die Finanzierung der Maßnahme kann nicht durch eigene Mittel und/oder andere Fremd- beziehungsweise Fördermittel (Zuschüsse oder Kredite von der KfW-Bank) gefördert oder finanziert werden. Allgemeine Informationen gibt es auch im Quartiersmanagement (Soziale Stadt) in der Ost- und Westsiedlung, Martin-Luther-Platz 4.