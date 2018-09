Das Kunstwerk „Gelbe Kabine“ mahnt vor Strahlung

Mit der gelben Kabine steht ein echter Hingucker vor dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in Lebenstedt: Das Kunstobjekt zum angucken, benutzen und nachdenken ist in dieser Woche offiziell eingeweiht worden. Es ist als Mahnmal und Ort der Kommunikation geschaffen worden in Anlehnung an das Riesenrad in einem Freizeitpark in der Ukraine – in dem sich das Karussell nie drehte, weil es wenige Tage vor der Eröffnung zur folgenschweren...