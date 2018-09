Der Bauernmarkt beginnt mit Herbstwetter

Pünktlich zum Start des Bauernmarktes in der Lebenstedter Fußgängerzone hat sich auch das Wetter von seiner herbstlichen Seite gezeigt. Nur wenige Menschen tummelten sich am Freitagnachmittag an den Ständen, an denen es zum Beispiel Marmeladen von den Landfrauen und Brot sowie Wurst vom...