Junge Union fordert Buslinie für Partyfans

Eine zusätzliche Buslinie, die Partygänger in den Nächten zu Samstag und Sonntag sicher aus Braunschweig abholen und in den Stadtteilen Salzgitters absetzen soll, fordert die Junge Union Salzgitter (JU). Vor allem Jugendlichen in ländlichen Gebieten soll damit eine sichere Rückkehr geboten werden,...