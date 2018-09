Rat verabschiedet FDP-Ratsfrau Renate Conze blumenreich

Das war eine gelungene Überraschung für die sichtlich gerührte FDP-Ratsfrau Renate Conze: Zu ihrem Abschied aus dem Rat gab es am Mittwoch von Oberbürgermeister Frank Klingebiel und allen Fraktionen Blumensträuße und Applaus im Stehen. Die 74-Jährige wurde am 17. April 2013 in den Rat gewählt, den...