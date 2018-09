Stadt baut Kindergarten auf dem Grundschulgelände am See

Der Rat hat den Neubau einer Kita für eine Krippengruppe und drei Kindergartengruppen auf einer rund 1032 Quadratmeter großen Fläche an der Nordseite des Geländes der Grundschule am See für Gesamtkosten von 2,9 Millionen Euro mehrheitlich beschlossen. Damit entstehen im Stadtgebiet 90 weitere...