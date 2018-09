Polizei schnappt Räuber

Die Polizei hat am Donnerstagabend in der Albert-Schweitzer-Straße einen 24-jährigen Dieb festgenommen.

Ein 43-jähriger Mann erschien bei der Polizei in Lebenstedt und gab gegenüber den Beamten an, Opfer eines Raubes geworden zu sein, so die Polizei. Der im Gesicht verletzte Mann erklärte, dass der Täter ihm erst ins Gesicht geschlagen habe, um anschließend Bargeld und sein Handy zu stehlen. Auf Grund der Beschreibung des 43-jährigen Verletzten und im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei den 24-jährigen Täter festnehmen. Bei der Durchsuchung des Täters fanden die Beamten das gestohlene Handy. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Gegen den Täter wird wegen Raubes ermittelt.