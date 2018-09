Die Lacher mit Nachdenklichkeit gepaart

Sie lockte nicht nur in die Kinos, sondern am Freitagabend auch in die Aula des Gymnasiums am Fredenberg. Rund 500 Zuschauer sahen im Theaterprogramm des Kulturkreises Salzgitter die Kinokomödie „Willkommen bei den Hartmanns“ in der Bühnenfassung des Tournee-Theaters Thespiskarren. Gute...