43-Jährige baut Verkehrsunfall durch Niesanfall

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag, um 7.50 Uhr, auf der Kattowitzer Straße gekommen. Eine 43-jährige Autofahrerin aus Salzgitter erlitt während der Fahrt einen Niesanfall und verriss dabei ihr Lenkrad, so dass es zu einem Zusammenstoß mit dem auf gleicher Höhe neben ihr fahrenden PKW einer 54- jährigen Salzgitteranerin kam. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von circa 4 000 Euro, so die Polizei.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder