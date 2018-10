Unfall an der Kattowitzer Straße – zwei Mal Totalschaden

Nach einem Unfall am Dienstag gegen 17 Uhr an der Kattowitzer Straße war keines der beteiligten Fahrzeuge mehr einsatzfähig. Wie die Polizei berichtete, wollte ein 58-jähriger Autofahrer aus Lutter nach links in die Kattowitzer Straße einbiegen, übersah aber einen vorfahrtsberechtigten...