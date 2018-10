Terror in der DDR: Ein Fluchthelfer erinnert sich

Detlef Hubert Peuker hat viel zu erzählen. Der gebürtige Braunschweiger, der in den 1950er- Jahren mit seinen Eltern in die DDR zog, flüchtete 1969 als 16-Jähriger aus dem sozialistischen Staat, leistete danach Fluchthilfe und musste deshalb in der DDR dreieinhalb Jahre lang ins Gefängnis. Durch...