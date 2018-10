21-Jähriger weicht Auto aus – Unfall

Hallendorf. Ein Verkehrsunfall mit einem Geisterfahrer hat sich am Dienstag, um 20.50 Uhr, im Westerholzweg auf der K 12 ereignet.

Ein Verkehrsunfall mit einem Geisterfahrer hat sich am Dienstag, um 20.50 Uhr, im Westerholzweg auf der K 12 ereignet. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Salzgitter fuhr laut Polizei auf dem Westerholzweg, als ihm ein bislang unbekannter PKW-Fahrer auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein soll. Der Salzgitteraner musste ausweichen und geriet hierdurch nach rechts in den Straßengraben. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.