Unfallflüchtiger verursacht Schaden von 2500 Euro

Lebenstedt. Der Unfallfahrer beschädigt am Dienstag, in der Zeit zwischen 18.05 Uhr und 18.15 Uhr, im Wildkamp in Lebenstedt einen geparkten PKW.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Dienstag, in der Zeit zwischen 18.05 Uhr und 18.15 Uhr, im Wildkamp in Lebenstedt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Opel Zafira an der hinteren Stoßstange, am Stoßfänger, sowie der hinteren rechten Tür, teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von circa 2500 Euro zu kümmern.