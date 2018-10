Es entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

23-Jähriger verursacht Unfall in Lebenstedt und flüchtet

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht hat sich am Donnerstag, um 10.45 Uhr, in der Straße „In den Blumentriften“ ereignet. Ein 23-Jähriger aus Salzgitter wollte laut Polizei mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke ausparken und stieß dabei gegen den neben ihm geparkten VW Polo. Der Fahrer fuhr zunächst nochmals in die Parklücke, um anschließend erneut rückwärts auszuparken. Auch beim zweiten Versuch stieß er gegen den Polo. Der

23-Jährige setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern.

Mehrere Zeugen hatten den Unfall beobachtet und meldeten sich bei der Polizei, die den Fahrer ermittelt konnte.