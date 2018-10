Unbekannte Täter sind in dem Zeitraum zwischen Sonntag, 30. September, und Freitag, 5. Oktober, in Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Lebenstedt eingebrochen und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter

(05341) 1 89 70

in Verbindung zu setzen.