Eine Verkehrsunfallflucht hat sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen am Zilleweg in Lebenstedt ereignet. laut Polizei wurde dort ein geparkter VW Golf angefahren und beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort und kümmerte sich nicht um die notwendige Schadensregulierung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

