Junge Eisläufer tanzen wieder über das Eis

Bunte Lichter flackern durch die dämmrige Halle. Die Nebelmaschine hüllt alles in waberndes Weiß. Dazu dröhnt der Beat. Jugendliche stehen in Gruppen, quatschen am Rand oder halten Händchen. Alles wie in einer ganz normalen Disco? Nicht ganz, denn die jungen Feierwütigen fegen in Schlittschuhen über das Eis der Eissporthalle am Salzgittersee. Auch wenn an diesem Feriensamstag viele noch das milde Wetter draußen genießen, drehen einige...