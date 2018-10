Spaziergang auf Straße des Friedens

Die Touristinformation organisiert für Sonntag, 14. Oktober, mit Stadtführer Dieter Krüger eine abwechslungsreiche Entdeckertour. Vom Startpunkt am Clubhaus des Golfplatzes (Sport- und Ferienpark Mahner Berg) aus geht es von 13 Uhr an entspannt durch den herbstlich gefärbten Wald in Richtung...