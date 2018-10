Wolfenbütteler Lehrer helfen in Lebenstedt aus

1300 Stellen für neue Lehrer soll es zum zweiten Schulhalbjahr 2018/2019 in Niedersachsen geben. Wie viele neue Lehrer in den Kreis Wolfenbüttel kommen werden, ist allerdings noch unklar. „Die Lehrerstellen sind noch nicht verteilt“, sagt Andreas Herbig, Sprecher der Landesschulbehörde auf Anfrage. Die Zuteilung erfolge erst am 19. Oktober. Ziel sei es, eine ausgeglichene Unterrichtsversorgung im ganzen Land zu schaffen. Dabei muss...