Gebhardshagen. Zunächst hatte die Polizei gemeldet, dass bei dem Feuer niemand verletzt worden sei. Die Laube fing am frühen Dienstagmorgen Feuer.

Nach Brand einer Gartenlaube in Gebhardshagen – Leiche gefunden

Nach dem Brand einer Gartenlaube in Salzgitter-Gehardshagen ist am Dienstag eine Leiche gefunden worden. Das Bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Zur Identität konnte der Polizeisprecher am späten Dienstagabend noch keine Angaben machen.

Bereits am Dienstagmorgen war die Gartenlaube im Fuchskamp gegen 0.50 Uhr in Brand geraten. Trotz des Einsatzes der Feuerwehren aus Gebhardshagen, aus Salzgitter Bad, Salzgitter Bruchmachtersen sowie der Berufsfeuerwehr aus Salzgitter Lebenstedt brannte die Laube vollständig nieder. Zunächst aber meldete die Polizei, dass bei dem Feuer niemand verletzt worden sei. Der Leichnam ist nach Informationen der Polizei erst deutlich später entdeckt worden. Warum die Gartenlaube Feuer fing, ist unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10000 Euro.