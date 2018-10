Leiche in Gartenlaube in Gebhardshagen gibt Rätsel auf

Die Leiche in einem abgebrannten Holzschuppen in Salzgitter-Gebhardshagen gibt den Ermittlern noch Rätsel auf. Die Umstände des Fundes sind eigentümlich: Erst viele Stunden nachdem das Feuer gelöscht war, stieß ein Anwohner in den Trümmern der völlig ausgebrannten Laube auf die offenbar stark...