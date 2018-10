Lastwagen und Bus stoßen zusammen

Bei dem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Bus auf der Watenstedter Straße an der Baustelle am Tor 3 der Salzgitter AG am Freitagvormittag gab es nach Aussagen von Zeugen keine Verletzten. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Der Busfahrer war von hinten an einen mit Warnblinker...