Die Michaels-Kirche in Nordassel – eine Kirche wird 50 Jahre

Sechzehn Jahre mussten die Nordasseler warten, bis sie in ihrem neuen Kirchgebäude Gottesdienst feiern konnten, nachdem der Vorgängerbau bei einem Bombenangriff 1942 in Schutt und Asche gelegt worden war. Ein Foto des Fachwerkbaus, der 1611 an Stelle einer Kapelle errichtet wurde, hängt noch in der...