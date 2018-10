Granatenfund in Beddingen: A 39 und L 615 werden gesperrt

Insgesamt sechs Weltkriegsgranaten sind im Salzgitteraner Stadtteil Beddingen gefunden worden. Der Fundort befindet sich in der Rüdekenstraße in einem Gewerbegebiet. Die Kriegswaffen sollen voraussichtlich gegen 17.30 Uhr gesprengt werden.

Dafür wird in Kürze die Autobahn 39 zwischen Salzgitter-Thiede und Lebenstedt in beiden Richtungen voll gesperrt. Ebenfalls komplett gesperrt wird die Landstraße 615 in Richtung Hafenstraße in Beddingen. Das teilt die Feuerwehr mit.

Die Granaten seien in der Folge einer bundesweiten Suchaktion nach Kampfmitteln auf dem Feld nahe der Rüdeckenstraße bei Beddingen gefunden worden. Damit eine kontrollierte Sprengung stattfinden kann, musste die Munition um 350 Meter in die Mitte des Feldes transportiert werden. Ein Transport auf der Straße könne laut Experten aus Sicherheitsgründen nicht durchgeführt werden.

Wir aktualisieren diesen Bericht, sobald uns neue Informationen vorliegen.

