Radfahrer bei Unfall in Salzgitter schwer verletzt

In Salzgitter_Lebenstedt ist am Freitag ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 43-Jährige an der von der Peiner Straße nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt abbiegen. Dabei übersah sie einen auf dem Radweg entgegenkommenden 71-jährigen Radfahrer. Rad und PKW stießen zusammen,. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen am Kopf. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Da die Polizisten bei der Autofahrerin Alkoholgeruch im Atem feststellten, veranlassten sie eine Blutentnahme und stellten den Führerschein der Frau sicher.