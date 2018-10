Pilzsucherin findet bei Salzgitter-Salder Python im Wald

Bei der Pilzsuche hat Melanie Jauernig am frühen Freitagabend am Hasselberg in Salder einen ungewöhnlichen Fund gemacht. In Höhe des dortigen Fichtenwaldes entdeckte sie „einen seltsam gemusterten Ast“ – dachte die 59-Jährige zunächst. „Aber dann begann sich der Ast ganz langsam zu bewegen“, ...