25-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag einen 25-jährigen Autofahrer in der Berliner Straße kontrolliert. Hierbei stellten sie Auffälligkeiten fest, die auf einen Drogenkonsum hingedeutet hatten, heißt es in einer Polizeimeldung. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss von Marihuana den PKW gefahren hatte. Bei dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt.

