Täter beschädigten zehn Fahrzeuge

Unbekannte haben insgesamt zehn Autos in Gebhardshagen beschädigt. Die Taten ereigneten sich laut Polizei in den Straßen Am Berg, Zwölfackerweg und im Weddemweg. Als Tatzeiträume können für die Straße Am Berg die Nacht vom 11. auf den 12. Oktober, für die Straßen Zwölfackerweg/Weddemweg die Nacht...