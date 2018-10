Autofahrer mit Tempo 156 auf der Nord-Süd-Straße

Die Polizei hat am Dienstag zwischen 9 und 14 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Nord-Süd-Straße durchgeführt. Bei insgesamt fast 2000 Messungen konnten 328 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Elf Autofahrer fuhren in der 80er-Zone derart schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der schnellste Fahrzeugführer konnte mit einer gefahrenen Geschwindigkeit von 156 Stundenkilometer gemessen werden. Bereits seit längerer Zeit beklagt die Polizei, dass es in dem Bereich der Nord-Süd-Straße insgesamt zwei Unfallhäufungsstellen gibt. Seit September 2015 bis August 2018 verzeichnet die Polizei insgesamt 36 zum Teil geschwindigkeitsbedingte Verkehrsunfälle, bei denen 8 Personen schwer und 52 Personen leicht verletzt wurden. Hinzu kommen Unfälle mit anderen Ursachen.

Die Polizei bittet die Autofahrer, sich in diesem Bereich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu halten. Auch in Zukunft wird der Bereich der Nord-Süd-Straße von der Polizei überwacht.